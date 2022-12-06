В Софии протестующие заблокировали русскую церковь с послом РФ

В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол в Софии Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Об этом сообщает 6 декабря издание Novinite.

Уточняется, что помимо них в церкви также присутствует и лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков.

«Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии», — отмечает издание.

Известно, что собравшиеся выкрикивают антироссийские лозунги. У входа в храм стоят полицейские.

Ранее, 22 ноября, президент Болгарии Румен Радев заявил о необходимости решения конфликта на Украине дипломатическим путем. Радев считает, что необходимо оценить масштаб деструктивного влияния конфликта на экономику Болгарии и региона.

19 ноября издание The Sofia Globe сообщило, что в Болгарии изменили программу размещения украинских беженцев, исключив из нее питание. Из-за изменения программы поддержки некоторые болгарские отели перестали кормить украинских беженцев, так как выделяемых государством 15 болгарских левов (477 рублей) не хватает на покрытие расходов.

До этого, 3 ноября, парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. За предоставление вооружения Киеву проголосовали 175 депутатов, против — 49. Кроме того, парламент потребовал от правительства страны предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины, и руководство страны должно поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».