Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей изъявили желание присоединиться к России, это определяющий фактор. Об этом 6 декабря «Известиям» сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, «занятые» Россией с 24 февраля — с начала спецоперации.

«В ходе референдумов о вхождении в состав РФ жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей высказались за свое будущее с Россией. Волеизъявление людей является определяющим в этом вопросе, и не политикам из-за океана влиять на их выбор или пытаться его оспорить», — заявил Белик.

Также он обратил внимание на дату, на которой сделал акцент Блинкен, говоря о территориях.

«Блинкен сказал о 24 февраля, это значит, что вопрос Крыма госсекретарь США намеренно оставил за скобками, а затем размыто дал ответ по поводу возвращения полуострова. Россия не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, теперь мы видим, что, упоминая о территориях, ставших частью России после 24 февраля, Штаты ухватились за новые поводы для оправдания своего участия в украинском конфликте», — заключил Белик.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский озвучил предложения по урегулированию конфликта. Всего он назвал 10 условий в рамках своего мирного плана. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» заявил, что предложения Зеленского указывают на то, что договариваться с Россией он не хочет.

30 сентября по итогам референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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