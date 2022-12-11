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Высокие отношения: как играют цыганскую свадьбу в Гималаях

Тарелка риса, танцы и никакого алкоголя
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Наранагх — высокогорное село в Гималаях, на территории Кашмира, в котором живут цыгане. Население его невелико, поэтому свадьба — редкое событие. Как проходят торжества — в фотогалерее «Известий»
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Основное занятие местных жителей — скотоводство
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Пасут скот все — мужчины, женщины, дети
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
К свадьбе режут буйвола — для главного праздничного блюда
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Основа рациона здесь — это рис
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
На праздничный стол рис готовят с небольшой добавкой — специи и немного мяса
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Жених и невеста до свадьбы не общаются
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Да и во время свадебных мероприятий невеста проводит время в кругу женщин
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Женщины, провожая молодую, целый день распевают песни
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Мужчины совершают намаз и беседуют с женихом
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Жених во время свадьбы наряден, безмолвен и почти неподвижен — его руки спрятаны под накидкой, на шее висят украшения и гирлянды из денежных купюр
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Женщины достают лучшие наряды, даже маленьким девочкам делают макияж
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Невеста, в соответствии с местными традициями, одета в черное
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
После недолгого скромного застолья начинаются танцы
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Невесту собирают в путь — в дом мужа
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Проводы невесты похожи на театральное шествие
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
Вся родня перетаскивает тюки с приданым
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Цыганская свадьба в предгорье Гималаев
Фото: Андрей Зима
На свадьбе никакого алкоголя — поели риса, потанцевали, поплакали и счастливая семейная жизнь началась
Выделить главное
вкл
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