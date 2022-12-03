Людской взгляд: уникальные съемки дикой природы

«Ковид-мусор» от Ауке-Флориана Хиемстры из Нидерландов. Молодой окунь был найден учеными застрявшим в большом пальце медицинской перчатки, выброшенной в канал. Этот случай лег в основу научного исследования о животных, пострадавших от отходов во время пандемии