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Людской взгляд: уникальные съемки дикой природы

Претенденты на приз зрительских симпатий в конкурсе Wildlife Photographer of the Year
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Sam Rowley
Музей естественной истории Лондона — организатор конкурса Wildlife Photographer of the Year — представил шорт-лист работ, которые могут претендовать на победу в номинации «Приз зрительских симпатий». «Шоссе гиен» в Эфиопии от Сэма Роули и другие шедевры — в фотогалерее «Известий»
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Martin Gregus
«Среди цветов» — белый медвежонок играет на поле кипрея на берегу Гудзонова залива в Канаде
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Richard Flack
«Да-да, здесь, еще…» — неожиданные эмоции от хохлатой цесарки, которой чешут голову, в южноафриканском национальном парке Крюгера
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Eladio Fernandez
«Ловля стеклянных угрей» от Эладио Фернандеса из Доминиканы
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Minqiang-Lu
«Золотая кучка» курносых обезьян от Минцян Лу из Китая
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Claudio Contreras Koob
«Карибские ясли» в мексиканском биосферном заповеднике Рио Лагартос от Клаудио Контрераса Кооба
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Roberto García-Roa
«Нападение осы» на паука в Перу от испанца Роберто Гарсии-Роа
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Sebastian Kennerknecht 2
«Неуловимый золотой кот» в угандийском национальном парке Кибале от американца Себастьяна Кеннеркнехта
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Jaime Culebras
«Лягушка с рубиновыми глазами» в эквадорском заповеднике Рио-Мандуриаку от Хайме Кулебраса
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Michał Michlewicz
«Пойманный котом» в польской деревне Радолинек от Михала Михлевича
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Miquel Angel Artús Illana
«Лицом к лицу» — две самки овцебыков в норвежском национальном парке Доврефьелль-Сунндалсфьелла — от Микеля Анхеля Артуса Иллана
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Auke-Florian Hiemstra
«Ковид-мусор» от Ауке-Флориана Хиемстры из Нидерландов. Молодой окунь был найден учеными застрявшим в большом пальце медицинской перчатки, выброшенной в канал. Этот случай лег в основу научного исследования о животных, пострадавших от отходов во время пандемии
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Eduardo Blanco Mendizabal
«Жизнь и искусство» в испанской Наварре от Эдуардо Бланко Мендисабаля
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Chloé Bès
«Красное и желтое» с японского острова Хоккайдо от француженки Хлои Бес
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Marina Cano
«Портрет Олобора» — одного из пяти самых видных самцов в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара — от Марины Кано из Испании
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Bertie Gregory
«Береговая волчица» британца Берти Грегори с канадского острова Ванкувер
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Sami Vartiainen
«Ночная встреча» Сами Вартиайнена из Финляндии
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Deena Sveinsson
«Заячий взгляд» в национальном парке Роки-Маунтин от американки Дины Свейнссон
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Brittany Crossman
«Лисья любовь» на острове Принца Эдуарда от канадки Бриттани Кроссман
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Nicholas More
«Крепкая хватка» морского конька на Бали от британца Николаса Мора
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Sascha Fonseca
«Мир снежного барса» в индийских Гималаях от Саши Фонсека из Германии
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Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Jodi Frediani
«Орел или решка?» с северными китовыми дельфинами из национального морского заповедника Монтерей-Бей от американца Джоди Фредиани
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