Людской взгляд: уникальные съемки дикой природы

Фото: Wildlife Photographer of the Year/Sam Rowley
Музей естественной истории Лондона — организатор конкурса Wildlife Photographer of the Year — представил шорт-лист работ, которые могут претендовать на победу в номинации «Приз зрительских симпатий». «Шоссе гиен» в Эфиопии от Сэма Роули и другие шедевры — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Martin Gregus
«Среди цветов» — белый медвежонок играет на поле кипрея на берегу Гудзонова залива в Канаде
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Richard Flack
«Да-да, здесь, еще…» — неожиданные эмоции от хохлатой цесарки, которой чешут голову, в южноафриканском национальном парке Крюгера
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Eladio Fernandez
«Ловля стеклянных угрей» от Эладио Фернандеса из Доминиканы
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Minqiang-Lu
«Золотая кучка» курносых обезьян от Минцян Лу из Китая
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Claudio Contreras Koob
«Карибские ясли» в мексиканском биосферном заповеднике Рио Лагартос от Клаудио Контрераса Кооба
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Roberto García-Roa
«Нападение осы» на паука в Перу от испанца Роберто Гарсии-Роа
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Sebastian Kennerknecht 2
«Неуловимый золотой кот» в угандийском национальном парке Кибале от американца Себастьяна Кеннеркнехта
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Jaime Culebras
«Лягушка с рубиновыми глазами» в эквадорском заповеднике Рио-Мандуриаку от Хайме Кулебраса
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Michał Michlewicz
«Пойманный котом» в польской деревне Радолинек от Михала Михлевича
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Miquel Angel Artús Illana
«Лицом к лицу» — две самки овцебыков в норвежском национальном парке Доврефьелль-Сунндалсфьелла — от Микеля Анхеля Артуса Иллана
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Auke-Florian Hiemstra
«Ковид-мусор» от Ауке-Флориана Хиемстры из Нидерландов. Молодой окунь был найден учеными застрявшим в большом пальце медицинской перчатки, выброшенной в канал. Этот случай лег в основу научного исследования о животных, пострадавших от отходов во время пандемии
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Eduardo Blanco Mendizabal
«Жизнь и искусство» в испанской Наварре от Эдуардо Бланко Мендисабаля
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Chloé Bès
«Красное и желтое» с японского острова Хоккайдо от француженки Хлои Бес
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Marina Cano
«Портрет Олобора» — одного из пяти самых видных самцов в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара — от Марины Кано из Испании
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Bertie Gregory
«Береговая волчица» британца Берти Грегори с канадского острова Ванкувер
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Sami Vartiainen
«Ночная встреча» Сами Вартиайнена из Финляндии
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Deena Sveinsson
«Заячий взгляд» в национальном парке Роки-Маунтин от американки Дины Свейнссон
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Brittany Crossman
«Лисья любовь» на острове Принца Эдуарда от канадки Бриттани Кроссман
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Nicholas More
«Крепкая хватка» морского конька на Бали от британца Николаса Мора
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Sascha Fonseca
«Мир снежного барса» в индийских Гималаях от Саши Фонсека из Германии
На весь экран
Фото: Wildlife Photographer of the Year/Jodi Frediani
«Орел или решка?» с северными китовыми дельфинами из национального морского заповедника Монтерей-Бей от американца Джоди Фредиани
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.