Ближний свет: как создать идеальный мир

Ковид привел к мировой катастрофе в области образования — миллионы детей в развивающихся странах не могли себе позволить онлайн-обучение на протяжении многих месяцев, так как гаджеты для них слишком дороги, а некоторые еще и лишились единственного полноценного приема пищи. Но индийский учитель Дипнараян Наяк нашел выход в этой безвыходной ситуации