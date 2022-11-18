Ближний свет: как создать идеальный мир

Жюри международного фотоконкурса Global Peace Photo Award, главная задача которого подчеркнуть стремление человечества к мирному сосуществованию, подвело итоги и назвало победителей 2022 года. Обладателем главной премии стал Сурав Дас из Индии с серией фотографий под названием «Маленькая, но великая победа над пандемией». Самые интересные работы лауреатов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Peace Photo Award/Sourav Das
Ковид привел к мировой катастрофе в области образования — миллионы детей в развивающихся странах не могли себе позволить онлайн-обучение на протяжении многих месяцев, так как гаджеты для них слишком дороги, а некоторые еще и лишились единственного полноценного приема пищи. Но индийский учитель Дипнараян Наяк нашел выход в этой безвыходной ситуации
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Фото: Global Peace Photo Award/Sourav Das
Дипнараян перенес занятия на улицу
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Фото: Global Peace Photo Award/Sourav Das
Учитель превратил стены в школьные доски, рассказал детям, как пользоваться масками и создал условия для соблюдения необходимой социальной дистанции. На уроках биологии дети даже имели возможность изучать микромир в микроскоп
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Фото: Global Peace Photo Award/Zoya Yeadon
Победительницей в номинации «Детский образ мира», в котором соревнуются фотографы о 14 лет, стала Зоя Йидон из Маврикия с работой «Мечтания в спокойном море»
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Фото: Global Peace Photo Award/Maryam Firuzi
«Разрозненные воспоминания об искаженном будущем» — серия фотографий Марьям Фирузи из Ирана — призыв к миру
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Фото: Global Peace Photo Award/Maryam Firuzi
Своих героинь — женщин, которые восстают против навязанных ограничений — она снимает на фоне руин
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Фото: Global Peace Photo Award/Maryam Firuzi
Страшные интерьеры — заброшенные школы, безлюдные здания вокзалов, разрушенные гаражи — только подчеркивают силу этих женщин
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Фото: Global Peace Photo Award/Maryam Firuzi
Героини Марьям готовы оставаться в своей стране, несмотря ни на что
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Фото: Global Peace Photo Award/Artem Humilevski
Украинец Артем Гумилевский снял серию работ о самом себе, которую назвал «Гигант». В пандемию не только государства закрыли свои границы, но и каждый человек изолировался в своем мире. Демонстрируя полную открытость, он призывает к терпимости и сопереживанию
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Фото: Global Peace Photo Award/Mary Gelman
Серия работ Марии Гельман из Санкт-Петербурга — реквием любви
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Фото: Global Peace Photo Award/Mary Gelman
Мария снимала Миню и Таню на протяжении двух лет
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Фото: Global Peace Photo Award/Mary Gelman
Они познакомились еще в 1995-м и полюбили друг друга, много лет были вместе
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Фото: Global Peace Photo Award/Mary Gelman
Тани больше нет — ее забрал ковид. А их любовь осталась лишь в воспоминаниях и на этих фотографиях
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Фото: Global Peace Photo Award/Ana María Arévalo Gosen
«Дикая симфония» Аны Марии Аревало Госен — о целительной силе музыки
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Фото: Global Peace Photo Award/Ana María Arévalo Gosen
В разгар экономического кризиса в Венесуэле, усугубившегося из-за пандемии, было решено создать молодежный оркестр, чтобы спасти юных сограждан от приобщения к миру криминала и наркотиков
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Фото: Global Peace Photo Award/Ana María Arévalo Gosen
Единственная женщина-дирижер Венесуэльского симфонического оркестра Элиза Вегас, совместно с номинантом на Грэмми, певцом Орасио Бланко, записали с молодыми людьми серию аранжировок. Записывали во время карантина на телефоны, также состоялось два публичных уличных концерта
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Фото: Global Peace Photo Award/Ana María Arévalo Gosen
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