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В США указали на производство РФ крылатых ракет в условиях санкций Запада

NYT: Россия продолжает производить крылатые ракеты даже в условиях санкций Запада
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия продолжает производить крылатые ракеты, даже несмотря на введенные в отношении нее санкции Запада. Об этом написал 5 декабря обозреватель американской газеты The New York Times Джон Исмей.

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Ссылаясь на военных следователей в Киеве, журналист указал, что по меньшей мере одна из ракет Х-101, нанесших урон критической инфраструктуре Украины, была создана не позднее октября 2022 года.

При этом России запретили импортировать полупроводники и другие электронные компоненты. По мнению Исмея, РФ либо наладила альтернативные каналы поставок электроники, либо она обладала их значительными запасами до начала специальной военной операции по защите Донбасса, добавляет «Газета.Ru».

При этом в Пентагоне заявляют, что с февраля 2022 года Россия выпустила множество дальнобойных снарядов и ракет, однако американское военное ведомство точно не знает, какое количество вооружений есть в арсенале Вооруженных сил РФ. Также там подчеркнули, указывает издание, что, согласно общемировой практике, на поле боя обычно сначала применяют более старые боеприпасы, хранящиеся на складах, а потом уже новые.

5 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал увеличить поставки вооружения Киеву на фоне новых ударов по критической инфраструктуре страны. По его словам, только поставки оружия помогут решить украинский конфликт.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что цель российского удара по инфраструктуре Украины достигнута, все назначенные 17 объектов поражены.

12 октября сообщалось, что, согласно отчету конгресса США, американские радары не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты вплоть до поздних стадий полета, несмотря на то что в этом направлении ведется активная работа. Для решения этой проблемы Пентагон разрабатывает новую сеть из 550 спутников, которые должны обеспечивать глобальный поиск, предупреждение, отслеживание и наведение на передовые ракеты противника, включая гиперзвуковые.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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