Кулеба призвал увеличить поставки оружия Украине из-за новых ударов РФ

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал увеличить поставки вооружения Киеву на фоне новых ударов по критической инфраструктуре страны. Об этом он написал в своем Twitter 5 декабря.

«Россия выпустила очередные ракеты по нашей критической гражданской инфраструктуре», — заявил Кулеба.

По его словам, только поставки оружия помогут решить украинский конфликт.

Ранее 5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что цель российского удара по инфраструктуре Украины достигнута, все назначенные 17 объектов поражены. Ранее в этот же день по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Затем начали поступать сообщения о взрывах из разных регионов страны.

После этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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