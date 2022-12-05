МВД Молдавии заявило об отсутствии взрывчатки на обломках упавшей ракеты

Обломки ракеты, упавшей возле города Бричаны в Молдавии, не представляют опасности. Саперы установили, что объекты не содержат взрывчатых веществ. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило МВД Молдавии.

«По результатам расследований и специализированных технических проверок компании «Бомбтех» по инциденту у города Бричаны риски взрыва исключены. Саперы осмотрели корпус ракеты и четыре других его элемента, обнаруженные в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества в них нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день погранполиция Молдавии обнаружила упавшую ракету на севере страны. Отмечается, что место падения оцеплено, вызваны саперы.

Позднее местные СМИ сообщили, что найденные обломки, вероятнее всего, являются разгонным блоком украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила озабоченность в связи с падением обломка ракеты. Она призвала граждан следовать рекомендациям компетентных органов и беречь себя, а также выразила солидарность Украине.

Также 5 декабря СМИ сообщили о взрывах в разных регионах Украины. В частности, они прозвучали в Черкасской, Запорожской и Полтавской областях. Кроме того, появилась информация о нескольких взрывах в Одессе.