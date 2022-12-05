СМИ раскрыли подробности об упавшей в Молдавии ракете

Найденные в Молдавии остатки — разгонный блок системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом сообщает «Страна.Ua» со ссылкой на местные СМИ.

Остатки ракеты обнаружил патруль пограничной полиции неподалеку от города Бричаны. Таким образом, журналисты допускают, что в Молдавии упала украинская ракета системы ПВО.

5 декабря погранполиция Молдавии обнаружила упавшую ракету на севере страны.

В МВД допустили, что ракета могла упасть в ходе ударов по территории Украины. Отмечается, что место падения оцеплено, вызваны саперы.

Ранее в этот день СМИ сообщили о взрывах в разных регионах Украины. В частности, они прозвучали в Черкасской, Запорожской и Полтавской областях. Кроме того, появилась информация о нескольких взрывах в Одессе.

В связи с попаданиями по энергетической инфраструктуре на Украине вводятся аварийные отключения электроэнергии.

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