Украинские СМИ сообщают о двух сильных взрывах в Одессе. Информация об этом появилась 5 декабря в издании «Страна.ua».

По предварительным данным, один из взрывов прозвучал на территории инфраструктурного объекта. Отмечается, что с места прилета поднимаются густые столбы дыма.

В социальных сетях местные жители рассказывают, что из-за взрывов во многих районах города пропал свет.

Ранее 5 декабря воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Тогда же мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе, расположенном в Днепропетровской области, в ночь на понедельник получило значительные повреждения промышленное предприятие.

В конце ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что украинские власти готовят очередную провокацию против России, которая может быть проведена в Одессе.

По его сведениям, Киев намерен подорвать хранилище химической продукции на Одесском припортовом заводе для последующего обвинения РФ в техногенной катастрофе.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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