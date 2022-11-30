В ЛНР узнали о планах Киева организовать диверсию возле Одессы для обвинения РФ

Украинские власти готовят очередную провокацию против Вооруженных сил России, которая может быть проведена в Одессе. Об этом сообщил 30 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его сведениям, Киев намерен произвести подрыв хранилища химической продукции на Одесском припортовом заводе для последующего обвинения России в организации техногенной катастрофы.

«Для отвлечения внимания от провалов в Донбассе и катастрофических потерь Киев готовит очередную провокацию на юге Украины», — написал Марочко в Telegram-канале.

Народная милиция ЛНР также сообщила о подготовке другой провокации, которую намерены осуществить украинские спецслужбы. Они пытаются обвинить военнослужащих РФ в массовых убийствах и пытках жителей Купянска. Для этого силовики эксгумировали тела умерших с городского кладбища и нанесли им увечья.

Ранее, 28 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что более 700 украинских боевиков находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области и подготовлены для штурма Запорожской АЭС (ЗАЭС). По словам Рогова, эти 700 с лишним спецназовцев обучены форсировать Днепр, захватывать крупные техногенные объекты и совершать высадку десанта.

Как отметила 21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев продолжает «игры с огнем», осуществляя провокации в отношении Запорожской АЭС.

Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков указал, что Киев продолжает провокации с целью создания техногенной катастрофы на ЗАЭС. Он отметил, что в течение 19 ноября артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

До этого, 18 октября, Совет по правам человека (СПЧ) ООН признал факты совершения украинскими военными преступлений против российских военнопленных. До этого, 10 октября, в Сети появились кадры с телами убитых мирных жителей под Купянском. Сообщалось, что двухсекундное видео было записано украинскими националистами с целью снять с себя обвинения в расстреле мирных жителей. В публикации обратили внимание на то, что красная повязка на ноге одного из якобы российских военнослужащих наложена в видеоредакторе.

В связи со смертью мирных жителей глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев направил обращения в международные организации, указав, что видеозапись документирует преступления украинской армии, контролирующей Купянск и прилегающие территории Харьковской области.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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