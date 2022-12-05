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В Молдавии выразили озабоченность падением ракеты на севере страны

Премьер Молдавии Гаврилица выразила озабоченность падением ракеты на севере страны
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Фото: protv.md
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в понедельник, 5 декабря, выразила озабоченность в связи с падением обломка ракеты возле города Бричаны у границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

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«Мне сообщили, что недавно патруль пограничной полиции обнаружил компоненты ракеты недалеко от города Бричаны <...>. И я, и мои коллеги прилагаем все усилия, чтобы держать ситуацию под контролем и не допускать рисков для наших людей», — сказала она.

Политик призвала граждан следовать рекомендациям компетентных органов и беречь себя, а также выразила солидарность Украине.

Ранее в понедельник погранполиция Молдавии обнаружила упавшую ракету на севере страны. Отмечается, что место падения оцеплено, вызваны саперы.

Позднее стало известно, что найденные в Молдавии остатки, вероятнее всего, являются разгонным блоком украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Остатки ракеты обнаружил патруль пограничной полиции неподалеку от города Бричаны.

Также 5 декабря СМИ сообщили о взрывах в разных регионах Украины. В частности, они прозвучали в Черкасской, Запорожской и Полтавской областях. Кроме того, появилась информация о нескольких взрывах в Одессе.

Ранее, 15 ноября, на территории польского села Пшеводув упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. Как заявил на следующий день президент США Джо Байден, запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, сперва выразил уверенность, что это была не украинская ракета. Однако позднее он уточнил, что не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение РФ и НАТО, голословно обвиняя Россию.

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