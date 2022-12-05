Немецкий концерн RWE подал иск к «Газпрому» из-за перебоев с поставками газа

Энергетический концерн RWE подал иск к «Газпрому» для возмещения ущерба за перебои с поставками. Об этом 5 декабря сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на немецкую компанию.

В статье отмечается, что RWE уже вторая, после Uniper, немецкая энергетическая компания, которая требует от «Газпрома» компенсации.

По информации газеты, Uniper и RWE имели фиксированные контракты на поставку топлива с «Газпромом», однако с начала сентября российская компания прекратила поставки газа по газопроводу «Северный поток» в ФРГ и немецкие компании были вынуждены закупать газ рынке по высоким ценам.

По оценкам аналитика Гвидо Хойманна, затраты RWE оцениваются в менее чем €1 млрд. При этом автор статьи сомневается, что в нынешней ситуации «Газпром» будет выплачивать компенсации за недопоставленный газ.

В то же время юристы уточняют, что «Газпром» имеет сотни дочерних компаний в США и Европе и в теории их можно было бы арестовать.

30 ноября немецкий импортер газа Uniper подал иск в стокгольмский арбитраж к российской компании «Газпром» для возмещения убытков в €11,6 млрд.

«Газпром Экспорт» подтвердил получение иска, но подчеркнул, что не признает нарушения контрактов .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря заявил, что «Газпром» будет отстаивать свои интересы всеми доступными способами.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» отметил, что, даже если арбитражный суд примет решение в пользу Uniper, принципиально ничего не изменится.