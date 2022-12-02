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Песков указал на право «Газпрома» отстаивать свои интересы в случае исков от ЕС

Песков: «Газпром» будет отстаивать свои интересы в случае исков из Евросоюза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря заявил, что «Газпром» будет отстаивать свои интересы всеми доступными способами в случае исков из Евросоюза из-за недопоставок газа.

«Всеми доступными средствами, юридически-правовыми прежде всего наша компания будет отстаивать свои интересы», — сообщил он на брифинге.

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30 ноября немецкий импортер газа Uniper подал иск в стокгольмский арбитраж к российской компании «Газпром» для возмещения убытков в €11,6 млрд.

Портал Marketscreener со ссылкой на заявление генерального директора компании Клауса-Дитера Мобаха, что Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с якобы недопоставкой российской компанией объемов газа с июня. Uniper была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства по доставке клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.

«Газпром Экспорт» 30 ноября подтвердил получение иска немецкого импортера газа Uniper. Компания подчеркнула, что не признает нарушения контрактов и правомерности немецкой компании требовать возмещения понесенных убытков.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» отметил, что, даже если арбитражный суд примет решение в пользу Uniper, принципиально ничего не изменится.

«Газпром» уведомил Uniper о форс-мажоре на поставки газа в июле. Поставщик топлива сократил поставки из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens, которое невозможно было отремонтировать.

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