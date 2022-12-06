С новой «Елкой»: прокат возглавил перезапуск зимней франшизы

На долю новых «Елок» пришлась половина всех сборов от продаж билетов в кино в России за первые выходные. Новогодний киноальманах оттеснил на вторые роли восьмикратного чемпиона проката «Сердце пармы», преодолевшего по итогам минувших выходных 900-миллионный рубеж. Драма с Дмитрием Нагиевым «На ощупь» выступила ниже ожиданий рынка, записав на свой счет около 16 млн рублей и замкнув тройку лидеров. Строчкой ниже расположился победитель Каннского кинофестиваля — фильм Рубена Эстлунда «Треугольник печали».

Без Урганта, но с Цапником

После восьми недель безоговорочных побед блокбастера Антона Мегердичева в отечественном прокате сменился лидер. Российский бокс-офис возглавила новая часть праздничного альманаха «Елки-9», получившая тотальную перезагрузку под руководством нового шоураннера — известного комика, сценариста и блогера Евгения Кулика. Проект покинули известные по прошлым частям Иван Ургант и Сергей Светлаков, в главных ролях снялись Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Ян Цапник, Александр Баширов, Елена Валюшкина и сам Евгений Кулик.

После неудачного проката предыдущей части в прошлом году казалось, что франшиза изжила себя. Однако новинка уже на старте превзошла итоговый результат восьмого фильма и заработала свыше 122 млн рублей. Релиз также показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке — 20 человек на сеанс.

По мнению президента сети «КАРО» Ольги Зиняковой, «Елки-9» ожидаемо завоевали прокат.

— Эта франшиза носит звание народной и традиционно связана с созданием праздничного настроения, поэтому успех очевиден. Зрителю как никогда нужно что-то уютное, знакомое, узнаваемое и расслабляющее, поэтому касса фильма уже в первые выходные превзошла общие результаты предыдущей части, — отметила Ольга Зинякова.

Она добавила, что фильм будет собирать кассу весь декабрь.

На долю новых «Елок» пришлась половина всех сборов от продаж билетов в кино в России за первые выходные. За четыре дня на «Елки-9» в кинотеатры пришло почти 400 тыс. человек — фильм показал самую высокую посещаемость в среднем на зал среди всех картин за выходные. «Елки-9» стали шестым фильмом франшизы, сумевшим стартовать с первого места в российском бокс-офисе. При этом девятой части удалось вернуть франшизе лидерство в первый уикенд проката впервые с выхода «Елок-5» в 2016 году. До этого в первые же выходные возглавить прокат получилось только у фильмов «Елки», «Елки-2», «Елки-3», «Елки 1914», «Елки-5». По сборам девятая часть обошла «Елки-8» и Елки лохматые», которые собрали за первый уикенд чуть больше 20 млн и 70 млн рублей соответственно.​

​Тройку лидеров замкнула ​драма выживания с Дмитрием Нагиевым «На ощупь», которая, по мнению аналитиков «Бюллетеня кинопрокатчика», выступила ниже ожиданий рынка, записав на свой счет всего около 16 млн рублей.

Хотя президент сети «КАРО» считает, что этот старт по нынешним временам совсем неплох.

— Зрителей в первую очередь привлекло участие в проекте Дмитрия Нагиева. Кроме того, подобный жанр и ранее показал востребованность у зрителя — из недавних примеров фильм «Одна», — напомнила Ольга Зинякова.

Фестивальное — не значит продаваемое

На четвертой строчке рейтинга ЕАИС расположился победитель Каннского кинофестиваля — фильм Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Арт-релиз заработал примерно 15 млн рублей, что стало лучшим стартом для его дистрибутора, компании A-One, с 2019 года.

Ольга Зинякова напомнила «Известиям», «фестивальное кино — не самый частый гость в топе сборов, однако бывают исключения, например датский фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной».

— Когда фильм долго остается на слуху после фестиваля и активно обсуждается в прессе, у него есть шанс понравиться, если он понятен широкому зрителю и поднимает актуальные темы. Эстлунд завоевал признание российской аудитории благодаря «Квадрату», его творчество наполнено иронией к артефактам и проблемам современности, это располагает и объединяет зрителей вокруг его творчества, — отметила эксперт индустрии.

Выход нового релиза Эстлунда вызвал интерес подготовленной аудитории в крупных городах на этапе предпродаж, в ходе которых картина собрала 806,9 тыс. рублей. Норвежская сатирическая комедия немного уступила последней работе Педро Альмодовара «Параллельные матери» (923,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 6,2 млн), но в то же время ощутимо превзошла датскую трагикомедию «Худший человек на свете» (413,1 тыс. рублей, стартовые сборы — 5,77 млн). Примечательно, что предыдущая картина Эстлунда, трагикомедия «Квадрат», пять лет назад начинала прокат гораздо скромнее, собрав 37,2 тыс. на предпродажах и 2,8 млн за первый уикенд.

Куклы за кадром

Последней новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал хоррор «Заклятье. 13-й этаж» — индонезийский ужастик заработал 12 млн рублей и занял шестое место в таблице лучших релизов выходных.

Совсем немного не дотянул до топ-12 анимационный релиз «LOL. Surprise!» с Клавой Кокой.

— У кукол, по мотивам которых создан мультфильм, очень много поклонников по всему миру, поэтому шансы дособрать кассу у него есть. Выступить во весь рост релизу помешала банальная конкуренция — «на сарафане» хорошо идут «Царство против разбойников» и «Чинк», занявшие восьмую и девятую позиции соответственно, — сказала Ольга Зинякова.

На следующей неделе прокатчики ставят на семейный мультфильм о приключениях повзрослевшей Мари и ее оживших игрушек «Щелкунчик и волшебная флейта» и народную комедию «Тайный Санта» с Романом Курцыным и Зоей Бербер. Поклонников серьезного кино привлечет «Волнами» Сергея Кальварского, документальная лента Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», а также долгожданный фильм Игоря Поплаухина «На тебе сошелся клином белый свет».