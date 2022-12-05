Финансовая и военная поддержка Украины приводит к истощению экономик западных стран, лишая их жителей приемлемых условий жизни. Об этом написал журнал Myśl Polska.

Авторы материала задаются вопросом, как долго США и ряд других стран, включая Польшу, будут нести бремя украинского конфликта. В статье указывается на истощения ресурсов вооружений в этих странах из-за поставок на Украину и маловероятность перестройки западных экономик на военный режим.

«Для этого (для перестройки на военный режим. — Ред.) потребовались бы резкое снижение уровня жизни значительной часть населения этих стран, ограничение торговли многими товарами, регулирование цен, а это могло бы привести к общественному бунту. Никто не пытается ответить на вопрос, что будет, когда ресурсы и склады поддерживающих Киев стран будут исчерпаны», — пишут авторы материала.

По их мнению, западные стратеги надеются, что именно Россия будет способствовать прекращению конфликта.

Днем ранее депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал остановить поставки оружия Киеву и не усугублять кризис в Европейском союзе (ЕС). Он призвал следовать примеру экс-президента Франции Жака Ширака, который отказался поддерживать вторжение США в Ирак в 2003 году. По мнению депутата, ситуация вокруг Украины не контролируется и «втягивает Европу в экономический и социальный суицид».

3 декабря газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне написала о риске сокращения США помощи Киеву. В частности, сообщалось о возможном принятии инициативы о временном финансировании правительства на нынешний финансовый год, который начался 1 октября, что может привести к остановке военной помощи Украине.

28 ноября обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл отметил, что страны Запада начали ощущать грядущие последствия предоставленной Киеву помощи. В частности, он отметил, что темпы поставок оружия и предоставления финансовой помощи Украине уже замедляются, поскольку Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов затруднены.

В том же месяце канцлер Германии Олаф Шольц признал, что конфликт на Украине будет представлять серьезную проблему для Франции и ФРГ предстоящей зимой, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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