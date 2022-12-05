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Представитель президента Турции призвал Запад не сжигать мосты с Россией

Представитель Эрдогана Калын заявил о необходимости новой сделки между Западом и Россией
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Фото: AP Photo/Emrah Gurel
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Запад не должен сжигать мосты с Россией, поскольку в будущем некому будет выстраивать диалог заново. Об этом в воскресенье, 4 декабря, рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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Он считает, что после украинского кризиса началась новая холодная война между Россией и Западом. Однако политик уверен, что она будет проходить по-другому, например, через симметричную или гибридную войну, сказал Калын в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его мнению, холодная война будет продолжаться до тех пор, пока стороны не создадут параметры нового глобального соглашения и архитектуры безопасности, где каждый участник чувствует себя частью процесса и владеет им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу.

Кроме того, он добавил, что Анкара продолжает работать над организацией мирных переговоров Москвы и Киева.

2 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, но им следует убедить Киев сесть за стол переговоров с Россией. В этот же день портал NTV сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку на важность создания условий для переговоров РФ и Украины.

Днем ранее Чавушоглу заявил, что власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс. Он также отмечал, что Эрдоган продолжит контакты с президентами России и Украины. По его словам, Анкара продолжает оставаться посредником и проводит важные встречи на фоне украинского конфликта.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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