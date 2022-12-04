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Украинская беженка устроила драку из-за удлинителя в Мюнхене

Bild: украинка устроила драку в приюте для беженцев в Мюнхене из-за удлинителя
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Фото: bild.de/соцсети
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В Мюнхене украинка подралась с сотрудниками центра для временного проживания беженцев из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено правилами пожарной безопасности. Об этом 3 декабря рассказала газета Bild.

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Издание отметило, что одной из участниц конфликта стала 20-летняя украинская студентка юридического факультета, которая с июня проживает в центре вместе со своей 56-летней матерью.

Как сообщила сама беженка, в день происшествия у нее был онлайн-семинар, при этом в боксе, где проходят занятия, не работал беспроводной интернет. Украинка проложила сетевой удлинитель в свою комнату на случай, если ее компьютер начнет разряжаться.

«Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Женщина потянулась за проводом и зарядкой. Я крикнула: «Стоп, это мое». Я положила провода под одеяло и легла сверху», — рассказала украинка.

В конфликт вмешалась еще одна сотрудница охраны, которая схватила ее за руку, а вторая женщина взялась за свитер, после чего началась потасовка. По утверждению беженки, обе пытались отобрать у нее гаджеты и провода, а сама она «сопротивлялась и просила о помощи». В результате украинка получила травму плеча.

Как пишет газета, в местном социальном департаменте выразили сожаление из-за произошедшего. Однако добавили, что использование удлинителей в боксах запрещено правилами пожарной безопасности, а девушка проигнорировала это требование.

1 декабря сообщалось, что настроение в немецком обществе приближается к «критической точке» из-за наплыва украинских беженцев. Об этом рассказал политик, лидер группы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в муниципальном совете Фредерик Пауль. Такая ситуация станет серьезным испытанием солидарности немцев, предупреждает политик.

25 ноября газета The Washington Post поделилась результатами опроса жителей Германии, которые указывают на то, что немцы всё менее и менее склонны поддерживать увеличение количества гуманитарной и военной помощи со стороны Германии Украине. Журналисты отметили два тренда среди населения Германии: приверженность идее военного невмешательства в конфликт на Украине, а также сильную усталость от беженцев.

Днем ранее сообщалось, что пятеро украинских беженцев в Берлине напали на говорившую по-русски пару и избили. Известно, что девушка и мужчина вышли из ресторана и ждали такси, когда навстречу им вышла компания украинцев с флагами. Услышав русскую речь, беженцы обвинили россиян в поддержке России и начали их избивать.

24 ноября жители юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг пожаловались на ухудшение ситуации в регионе из-за наплыва украинских беженцев. В частности, земля приняла почти 140 тыс. беженцев, а с наступлением зимы, по мнению властей региона, это количество может лишь увеличиться. В то же время федеральное правительство Германии никак не помогает в облегчении данной ситуации.

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