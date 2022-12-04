Украинская беженка устроила драку из-за удлинителя в Мюнхене

В Мюнхене украинка подралась с сотрудниками центра для временного проживания беженцев из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено правилами пожарной безопасности. Об этом 3 декабря рассказала газета Bild.

Издание отметило, что одной из участниц конфликта стала 20-летняя украинская студентка юридического факультета, которая с июня проживает в центре вместе со своей 56-летней матерью.

Как сообщила сама беженка, в день происшествия у нее был онлайн-семинар, при этом в боксе, где проходят занятия, не работал беспроводной интернет. Украинка проложила сетевой удлинитель в свою комнату на случай, если ее компьютер начнет разряжаться.

«Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Женщина потянулась за проводом и зарядкой. Я крикнула: «Стоп, это мое». Я положила провода под одеяло и легла сверху», — рассказала украинка.

В конфликт вмешалась еще одна сотрудница охраны, которая схватила ее за руку, а вторая женщина взялась за свитер, после чего началась потасовка. По утверждению беженки, обе пытались отобрать у нее гаджеты и провода, а сама она «сопротивлялась и просила о помощи». В результате украинка получила травму плеча.

Как пишет газета, в местном социальном департаменте выразили сожаление из-за произошедшего. Однако добавили, что использование удлинителей в боксах запрещено правилами пожарной безопасности, а девушка проигнорировала это требование.

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Днем ранее сообщалось, что пятеро украинских беженцев в Берлине напали на говорившую по-русски пару и избили. Известно, что девушка и мужчина вышли из ресторана и ждали такси, когда навстречу им вышла компания украинцев с флагами. Услышав русскую речь, беженцы обвинили россиян в поддержке России и начали их избивать.

24 ноября жители юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг пожаловались на ухудшение ситуации в регионе из-за наплыва украинских беженцев. В частности, земля приняла почти 140 тыс. беженцев, а с наступлением зимы, по мнению властей региона, это количество может лишь увеличиться. В то же время федеральное правительство Германии никак не помогает в облегчении данной ситуации.