Немцы все менее и менее склонны поддерживать увеличение количества гуманитарной и военной помощи со стороны Германии Украине. Об этом 25 ноября сообщает газета The Washington Post.

Журналисты опросили 1 тыс. человек по всей Германии с середины сентября по начало октября текущего года. Респондентов спрашивали их мнения насчет поддержки Германией Украины, приема беженцев, того, насколько строгими должны быть санкции в отношении России, даже если они могут напрямую навредить Германии и др.

В результате, 91% опрошенных в той или иной степени выразили симпатию к украинцам. В то же время суммарно 54% заявили, что Германия уже делает достаточно для поддержки страны (37%) или даже уже слишком много (17%).

Лишь 40% немцев решительно одобряют ужесточение антироссийских санкций, еще меньшее число респондентов считают нужным поставлять Украине больше оружия и принимать к себе еще больше украинских беженцев.

На вопрос о принятии Украины в состав НАТО решительно за высказались 26% опрошенных.

Авторы исследования обратили внимание на то, что жители Восточной Германии менее открыты и лояльны к расширению помощи Украине в отличие от западных немцев. В целом журналисты отметили два тренда среди населения Германии: приверженность идее военного невмешательства в конфликт на Украине, а также сильную усталость от беженцев.

«По мере того как социальная и финансовая реальность размещения беженцев становится все более очевидной, немцы теряют энтузиазм по поводу приема большего числа украинцев», ― подчеркнули в издании.

Ранее, 25 ноября, читатели немецкой газеты Die Welt осудили требования Киева предоставить ему более мощное оружие для поражения целей в России. По их мнению, это чрезмерно и сторонам конфликта необходимо срочно провести переговоры. Более того, они посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому «использовать свои деньги в Панаме и его олигархов».

24 ноября жители юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг пожаловались на ухудшение ситуации в регионе из-за наплыва украинских беженцев. В частности, земля приняла почти 140 тыс. беженцев, а с наступлением зимы, по мнению властей региона, это количество может лишь увеличиться. В то же время федеральное правительство Германии никак не помогает в облегчении данной ситуации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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