Настроение в немецком обществе приближается к «критической точке» из-за наплыва украинских беженцев, заявил в интервью Die Welt политик, лидер группы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в муниципальном совете Фредерик Пауль.

По его словам, наплыв беженцев, а также сопутствующая инфляция и энергетический кризис в стране создали для муниципалитетов в Германии серьезные проблемы.

«Сейчас настроение у всех раздраженное и не исключено вскипание. Из-за суровой зимы на Украине в Германию могут прибыть еще десятки или сотни тысяч беженцев», — заявил Пауль, отметив, что в настоящее время в ФРГ проживает больше мигрантов, чем во время кризиса 2015 года.

Такая ситуация станет серьезным испытанием солидарности немцев, предупреждает политик. По его мнению, первые признаки приближения немецкого общества к «критической точке» — это когда беженцев начинают «классифицировать» по принципу: «Да — украинцам и нет — иракцам и эритрейцам».

«Речь идет о реалистичном анализе ситуации на местах. Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия (ситуации. — Ред.) и солидарности», — подчеркнул Пауль.

25 ноября газета The Washington Post поделилась результатами опроса жителей Германии, которые указывают на то, что немцы всё менее и менее склонны поддерживать увеличение количества гуманитарной и военной помощи со стороны Германии Украине. Журналисты отметили два тренда среди населения Германии: приверженность идее военного невмешательства в конфликт на Украине, а также сильную усталость от беженцев.

В тот же день читатели немецкой газеты Die Welt осудили требования Киева предоставить ему более мощное оружие для поражения целей в России. По их мнению, это чрезмерно и сторонам конфликта необходимо срочно провести переговоры. Более того, они посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому «использовать свои деньги в Панаме и его олигархов».

24 ноября жители юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг пожаловались на ухудшение ситуации в регионе из-за наплыва украинских беженцев. В частности, земля приняла почти 140 тыс. беженцев, а с наступлением зимы, по мнению властей региона, это количество может лишь увеличиться. В то же время федеральное правительство Германии никак не помогает в облегчении данной ситуации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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