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Немцы осудили Киев за требование более мощного оружия

Читатели Die Welt раскритиковали требование Киева предоставить более мощное оружие для ударов по РФ
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Фото: Global Look Press/Roland Balik
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Читатели немецкого издания Die Welt осудили Киев за требование предоставить ему более мощное оружие, способное поражать цели на территории России.

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Такое заявление прозвучало на фоне российских ударов по украинским объектам энергетики. В ответ немцы потребовали немедленных переговоров по Украине без участия президента страны Владимира Зеленского.

«Просит, просит и снова просит. «Мистеру З» лучше использовать свои деньги в Панаме и его олигархов», — написал Brain.

«Для простоты дела Зеленский должен немедленно потребовать ковровую бомбардировку, еще и атомными бомбами», — сыронизировал Goetz V.

«Надеюсь, что НАТО не ответит на эти требования. Давно уже пора вести переговоры», — поддержал Mike S.

«Я требую немедленных переговоров, даже без Зеленского. Никаких больше поставок Украине, хватит!» — отметил Juergen Edward B.

Ранее читатели издания осудили президента США Джо Байдена за обещание предоставить Украине передовые системы противовоздушной обороны (ПВО). Многие призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть украинского лидера к переговорам.

24 ноября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО.

За день до этого, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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