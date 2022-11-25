Немцы осудили Киев за требование более мощного оружия

Читатели немецкого издания Die Welt осудили Киев за требование предоставить ему более мощное оружие, способное поражать цели на территории России.

Такое заявление прозвучало на фоне российских ударов по украинским объектам энергетики. В ответ немцы потребовали немедленных переговоров по Украине без участия президента страны Владимира Зеленского.

«Просит, просит и снова просит. «Мистеру З» лучше использовать свои деньги в Панаме и его олигархов», — написал Brain.

«Для простоты дела Зеленский должен немедленно потребовать ковровую бомбардировку, еще и атомными бомбами», — сыронизировал Goetz V.

«Надеюсь, что НАТО не ответит на эти требования. Давно уже пора вести переговоры», — поддержал Mike S.

«Я требую немедленных переговоров, даже без Зеленского. Никаких больше поставок Украине, хватит!» — отметил Juergen Edward B.

Ранее читатели издания осудили президента США Джо Байдена за обещание предоставить Украине передовые системы противовоздушной обороны (ПВО). Многие призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть украинского лидера к переговорам.

24 ноября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО.

За день до этого, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».