Сергей Жуков прокомментировал инцидент в баре с «участником СВО»

Лидер музыкальной группы «Руки вверх» Сергей Жуков 3 декабря прокомментировал «Известиям» инцидент в краснодарском баре, куда якобы не пустили мужчину в военной форме.

Ранее в соцсетях появилось видео, как утверждается, из бара «Руки Вверх». На кадрах охрана заведения утверждает, что вход в заведение в камуфляже неприемлем. А посетитель в военной форме пытается ему объяснить, что он «военный человек» и у него нет другой одежды.

Жуков в свою очередь пояснил, что узнал об этом инциденте из Telegram-каналов, и пообещал разобраться в этой ситуации, а также связаться с героем ролика.

«Если это на самом деле участник СВО, а не блогер или провокатор, я лично приглашу его в наш бар. Защитникам родины у нас всегда рады», — сказал артист.

27 ноября стало известно, что добровольца не пустили в саратовский бар Harat's из-за военной формы. В соцсетях появилось видео, на котором менеджер бара объясняет мужчине причину, по которой его не пропускают в заведение. По его словам, «быть в форме — это несоблюдение правил бара».

В свою очередь, депутат Госдумы Николай Панков заявил, что такое отношение к российским солдатам недопустимо.

«Это предательство по отношению к нашим военным и убитым в Донбассе. Пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей», — написал он в своем Telegram-канале.

Панков подчеркнул, что обратился в правоохранительные органы и Роспотребнадзор для проверки данного инцидента.