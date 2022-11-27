Добровольца не пустили в саратовский бар из-за военной формы

Добровольца не пустили в саратовский бар Harat's из-за военной формы. В соцсетях 27 ноября появилось видео, на котором менеджер бара объясняет мужчине причину, по которой его не пропускают в заведение.

«Да, потому что вы военнослужащий России», — сказал он.

Менеджер заявил, что «быть в форме — это несоблюдение правил заведение».

При этом в Сети нашли фотографии, где этот же менеджер в баре позирует в военном камуфляже.

В свою очередь, депутат Госдумы Николай Панков заявил, что такое отношение к российским солдатам недопустимо.

«Это предательство по отношению к нашим военным и убитым в Донбассе. Пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей», — написал он в своем Telegram-канале.

Панков подчеркнул, что обратился в правоохранительные органы и Роспотребнадзор для проверки данного инцидента, отмечает «Газета.Ru».

Как заявил председатель областной думы Михаил Исаев, участникам конфликта стоит извиниться перед мужчиной, которого не пустили в заведение.

«Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. <...> Наши воины, наши защитники Отечества не заслуживают такого отношения!» — завил он в Telegram-канале.

В августе лейтенанта воздушно-космических сил не пустили на семейное торжество в столичный ресторан «Магадан» из-за военной формы. Отмечалось, что он был в военной форме, так как приехал в заведение сразу со службы. Ему предложили попасть в зал через черный ход, а для этого необходимо было пройти через кусты и клумбу.

Позже директор заведения Рим Ибрагимов принес извинения матери военнослужащего Светлане Семеновой. Он отметил, что действия сотрудников — «полное безобразие», и заверил, что они уже уволены. Мать офицера заявила, что подала жалобу в прокуратуру.