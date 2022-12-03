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В Уэльсе украинских беженцев обяжут платить за еду и стирку

WalesOnline: украинских беженцев в Уэльсе обяжут платить за еду и стирку, чтобы ускорить их интеграцию
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze
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Украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать часть приемов пищи и услуги прачечной, чтобы ускорить их интеграцию в местные общины. Об этом 1 декабря написало издание WalesOnline.

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Нововведения вступят в силу в январе 2023 года. В материале говорится, что изменения коснутся тех, кто проживает во временном жилье, финансируемом правительством, пять и более недель. При этом новоприбывшим полагается первоначальный пятинедельный срок, в рамках которого не нужно оплачивать расходы. По данным издания, сейчас в центрах приема, отелях и на базах отдыха временно размещены порядка 1,5 тыс. украинцев.

Согласно новым правилам, жителям Украины предоставят две возможности отказаться от предложения о переезде в долговременное жилье. После повторного отказа они должны будут взять на себя часть расходов на проживание в финансируемом государством жилье.

В правительстве Уэльса выразили надежду, что такая мера поспособствует заинтересованности беженцев в переезде в частное жилье.

Между тем, по «неподтвержденной» информации местных властей, некоторые беженцы отказываются от постоянного жилья, поскольку считают его «неподходящим».

Ранее, 25 ноября, сотни жителей Дублина в Ирландии собрались на акции протеста против размещения украинских беженцев. Ирландцы высказывали свое несогласие с действиями правительства относительно вопроса размещения беженцев с Украины.

Днем ранее, 24 ноября, сообщалось, что беженцы с Украины сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье. Украинская беженка, прибывшая в Великобританию еще в феврале, удивилась перемене в негативную сторону в отношении местных жителей к украинцам.

17 ноября газета The Telegraph написала, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

При этом в середине октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

В материале отмечалось, что без крова над головой осталось около 2 тыс. граждан Украины. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

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