В МИДе указали на создание Западом невыносимых условий для работы дипмиссий РФ

За рубежом усложняют работу российских дипмиссий, чтобы сделать условия их функционирования невыносимыми. Об этом 2 декабря заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов на совещании председателя Совета федерации со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Иванов указал, что российская сторона фиксирует за рубежом многочисленные нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях.

«Их цель понятна — создать невыносимые условия для нашей работы за рубежом, оставить безнаказанными нарушителей», — сообщил замглавы МИД РФ.

Дипломат отметил, что пока ноты протеста, направленные Россией, остаются без соответствующей реакции. Однако противоправные действия против работников посольств России нельзя оставлять безнаказанными.

Он также напомнил, что в сентябре в результате теракта в Кабуле у посольства РФ погибли два сотрудника дипмиссии. В связи с этим совместно с Советом безопасности РФ в Министерстве иностранных дел РФ обсуждаются вопросы по принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности российских посольств.

«Совместно с ведомствами разработана и представлена на утверждение главе государства новая программа мероприятий, подготовлен указ президента [РФ Владимира Путина] об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту», — добавил Иванов.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что на посольство России в Польше 12 ноября дважды пытались напасть неизвестные. Через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Как отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, полиция в Варшаве пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников. Он отметил, что Польша не выполняет своих обязательство по обеспечению безопасности.

До этого, 9 мая, на посла Сергея Андреева, его супругу и группу дипломатов было совершено нападение. В ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве их поджидали поляки и украинцы. Они преградили путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили россиян красной жидкостью. Рядом завязалось несколько потасовок.

19 мая Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на Андреева 9 мая. Сообщалось, что к нему имеет отношение гражданка Украины Ирина Земляна и другие неустановленные лица.