В МИД РФ возложили ответственность за теракт у посольства в Кабуле на ИГ
У российской стороны есть серьезные основания полагать, что теракт у посольства РФ в Кабуле в сентябре совершили боевики «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом в четверг, 27 октября, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«У нас также есть серьезные основания полагать, что именно ИГИЛ были исполнителями теракта у российского посольства в сентябре 2022 года в Кабуле, унесшего жизни двух его сотрудников и нескольких мирных жителей», — рассказал он в интервью «РИА Новости».
Сыромолотов подчеркнул, что МИД РФ оценивает ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьезную. По его словам, в стране действует более 20 террористических группировок совокупной численностью около 10 тыс. человек, при этом «их финансовая подпитка из-за рубежа и приток иностранных террористов-боевиков продолжаются».
Взрыв прогремел рядом с посольством РФ в Кабуле утром 5 сентября. По информации МИД РФ, неизвестный боевик-смертник привел в действие взрывное устройство в 10:50 по кабульскому времени (09:20 мск). В результате погибли два сотрудника дипмиссии: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Также есть пострадавшие среди афганских граждан.
В тот же день агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».
Как отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, теракт был нацелен на срыв стабилизации обстановки в Афганистане и участия в этом процессе России. В ведомстве отметили, что подвижки в нормализации ситуации в Афганистане не устраивают США и их союзников.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исполнителям теракта у посольства РФ в Кабуле могли содействовать спецслужбы третьих стран.