Военный эксперт назвал возможные варианты проведения диверсии на СП и СП-2

В месте взрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» небольшие глубины, поэтому для диверсии могли быть использованы любые сценарии. Об этом 2 декабря «Известиям» рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин.

Таким образом он прокомментировал слова доцента в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханса Ливонга в интервью Expressen о том, что взрывные заряды для диверсии были размещены за пределами газопроводов. Заряды, скорее всего, были спущены с надводного судна.

Как сообщил Дандыкин, газопроводы могли подорвать с помощью беспилотников, водолазов или самым простым способом — опустив с борта корабля зарядное устройство с помощью лебедки.

«Понятие гражданское или военное судно — условно. У крупных морских держав есть вспомогательный флот — суда, которые не несут оружия, но в случае необходимости они могут быть переоборудованы под выполнение боевых или специальных задач. Взрыв на «Северных потоках» — это одна из тех операций, которыми занимаются не военно-морские силы, а ребята из других ведомств, секретных», — сказал эксперт.

По его словам, более важно узнать, кто совершил диверсии.

«Мне кажется, что работали по «потокам» достаточно ювелирно, если взрывное устройство и опускали с судна на дно, то с большой точностью. Для этого могли использовать гражданское судно, доработанное для таких задач, или специальное судно, замаскированное под гражданское. Это не так важно. На самый главный вопрос шведы так и не ответили, а он звучит так: «Кто это сделал?». Сказать, что взорвали русские, невозможно, никто здравомыслящий в это не поверит. Остается искать того, кто выиграл от взрыва «потоков», — сказал эксперт.

Дандыкин выразил мнение, что в этой истории главным выгодополучателем являются США, которые после уничтожения «потоков» получили европейский рынок углеводородов. Вышедшая из Евросоюза Великобритания тоже ничего не потеряла, добавил он. Эксперт подчеркнул, что надо учитывать, что техническими возможностями и лучшими специалистами в области подводных диверсий обладают США и Великобритания.

«Не стоит забывать, что перед взрывами в зоне «потоков» проходили достаточно масштабные учения, где находились американские военные корабли, они стопорились над эти местом. Тогда тоже могли заложить заряд с надводного судна, это несложно», — заключил Дандыкин.

18 ноября в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Неделей ранее издание Wired сообщало, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.