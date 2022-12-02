В офисе Зеленского назвали число потерь в рядах украинских боевиков

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что потери украинских боевиков с февраля составили от 10 до 13 тыс. человек. Об этом он в четверг, 1 декабря, в эфире «24 канала».

Ранее, 30 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в видеообращении заявила, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских националистов. Позднее из записи заявления главы ЕК пропала часть о потерях боевиков. ЕК подтвердила, что из видео с фон дер Ляйен был вырезан соответствующий фрагмент из-за «неточности цифр».



«Бесспорно, госпожа Урсула ошиблась. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры — у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5-13 тыс. погибших. Да, у нас больше потерь из-за ранений», — передает слова Подоляка «Страна.ua» в Telegram-канале.

В тот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что озвученные фон дер Ляйен данные, скорее всего, правдивы. Он указал на то, что Украина неоднократно проводила мобилизацию, и выразил мнение, что Киеву «просто не жалко этого призывного ресурса».

9 ноября командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что ВСУ потеряли только в октябре более 12 тыс. человек. Кроме того, российские военные уничтожили порядка 350 наемников.

Ранее, 18 октября, Суровикин сообщал, что потери украинский стороны составляют от 600 до 1 тыс. человек ежедневно, в то время как российские военные не стремятся к высоким темпам продвижения, чтобы минимизировать потери среди военных и мирного населения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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