Врач рассказала о связи употребления красного мяса и развития рака

Употребление красного мяса может быть связано с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, однако полный отказ от этого продукта также нежелателен. Об этом в пятницу, 2 декабря, в беседе с «Известиями» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Она отметила, что отношение к красному мясу у врачей неоднозначное и зависит от некоторых факторов, в частности, от возраста и наличия заболеваний.

«Почему все-таки нужно ограничивать красное мясо? Дело в том, что этот продукт содержит больше насыщенных жиров, в том числе холестерина, чем белое мясо. За счет этого частое употребление красного мяса в пищу может приводить к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклеротического поражения сосудов с развитием ишемической болезни сердца, например). Кроме того, насыщенные жиры способствуют развитию ожирения и сахарного диабета 2-го типа», — предостерегла врач.

По ее словам, детям, подросткам, молодым людям рекомендуется употребление красного мяса два раза в неделю (не более 500 г в неделю), так как оно является максимальным источником железа, необходимого для адекватного роста и развития. Людям зрелого возраста можно употреблять красное мясо реже — один раз в неделю. А вот в старшей возрастной группе, старше 50 лет, красное мясо ограничивают до 1–2 раз в месяц.

«Имеется в виду именно натуральное красное мясо (говядина, телятина, свинина). Продукты мясной гастрономии (сосиски, колбаса, пельмени промышленного производства и другие продукты из переработанного мяса) не являются продуктами здорового питания и на них эти правила по частоте приема не распространяются. Их лучше вообще не употреблять, так как они значительно повышают риск онкологических заболеваний и патологии сердечно-сосудистой системы, а также ожирения и диабета 2-го типа», — уточнила Михалева.

При этом она подчеркнула, что полный отказ от красного мяса может привести к развитию дефицита железа. Белое мясо может стать заменой красному, однако в нем железа содержится меньше, чем в красном. По остальным компонентам белое мясо не уступает и даже является предпочтительным из-за более низкого содержания в нем холестерина, указала эндокринолог.

Комментируя связь употребления красного мяса и развития онкологии, специалист обратила внимание на данные Международного агентства по изучению рака (WHO-IARC). Так, специалисты классифицировали потребление переработанного мяса как канцероген 1-го класса опасности, а красное мясо как вероятно канцерогенное для человека (класс 2А, то есть риск возможен, но ниже, чем у 1-го класса).

«Эти выводы были в основном основаны на исследованиях, касающихся колоректального рака (рака толстого кишечника), но недавние исследования показывают также и повышенный риск рака молочной железы, желудка и легких», — уточнила врач.

При этом наибольший риск был доказан именно для переработанного мяса, то есть для продуктов мясной гастрономии. В частности, согласно научным данным, употребление всего 50 г переработанного мяса в день повышает риск развития рака желудка на 70%. Связана опасность с тем, что обработка мяса нитритом (это краситель, который придает цвет колбасе и сосискам) может привести к образованию канцерогенного нитрозосоединения, а при копчении или жарке мяса на огне образуются полициклические ароматические углеводороды.

«При приготовлении мяса при высокой температуре также образуются канцерогенные гетероциклические ароматические амины. Все эти вещества приводят к повреждению ДНК и могут запустить онкологический процесс», — добавила Михалева.

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