Названы средние цены на технику, мебель и аксессуары в новую квартиру. С аналитическими данными, подготовленными экспертами «Яндекс Недвижимость» и банка ВТБ, ознакомились «Известия» 2 декабря.

На минимальный набор мебели сегмента эконом придется потратить порядка 18 тыс. рублей — на диван, стол и стулья, а также шкаф. Оптимальный набор, который дополняют еще кровать, кухня, тумбы, полки и настенные шкафы, обойдется в 54 тыс. рублей, рассказали аналитики.

«Полноценная обстановка нового дома мебелью стоит приблизительно 65 тыс. рублей. Правда, если выбрать предметы интерьера в сегменте комфорт или премиум, ценник вырастет в 3,5 раза и в 13 раз соответственно», — сообщили эксперты.

По данным аналитиков, как правило, самые большие траты новоселов — это покупка бытовой техники. Так, набор самого необходимого стоит в среднем 45 тыс. рублей, на оптимальный набор придется потратить 88 тыс. рублей, а на покупку всего и сразу из техники нужно закладывать почти 110 тыс. рублей. На покупку премиум-техники (очиститель воздуха, кофемашина, кондиционер, телевизор и т.д.) понадобится уже больше 980 тыс. рублей.

Согласно опросу «Яндекс Недвижимости», большинство респондентов в первую очередь купили бы в новую квартиру мебель (70,6%), а именно диван или кровать. Тогда как шкаф нужен новоселам в числе первых покупок реже всего — всего 1,1% опрошенных. Среди техники респонденты выделили холодильник — это станет первым приобретением для 53,3%.

Аксессуары для дома в среднем могут обойтись в 60 тыс. рублей: такой набор включает текстиль для дома, корзину для белья, торшер и зеркало, добавили эксперты.

«Яндекс Недвижимость» и ВТБ запустили сервис «Калькулятор новосела» — он поможет определиться со списком необходимого для переезда и рассчитать траты исходя из запросов жильцов. Сервисом воспользовались уже более 35 тыс. пользователей.

18 ноября аналитики компании VSN Realty сообщили «Известиям», что по сравнению с 2021 годом в Москве квартиры в новостройках бизнес-класса подорожали на 13%, средняя цена в проектах комфорт-класса увеличилась на 5%. Днем ранее в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали, что за последний год средняя цена 1 кв. м студий в новостройках Москвы выросла на 6,2%.