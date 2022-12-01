Три школьника пострадали в ДТП по дороге на конкурс в Подмосковье
Школьники, которые ехали в машине с учителем на творческий конкурс в Подмосковье, попали в ДТП. Об этом сообщили «Известиям» в четверг, 1 декабря, в экстренных службах.
Уточняется, что учащиеся 5-го класса направлялись на конкурс детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» в город Красноармейск.
Трое детей получили различные ушибы, их доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее в этот день в Иркутске в результате наезда автомобиля пострадала 12-летняя девочка. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшая получила различные травмы.