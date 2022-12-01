Автомобилист сбил девочку на переходе в Иркутске и скрылся
В Иркутске в результате наезда автомобиля пострадала 12-летняя девочка. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 30 ноября, когда 12-летняя школьница пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил различные травмы, а водитель с места происшествия скрылся.
Информация о состоянии пострадавшей не приводится. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают марку и номер машины, совершившей наезд, а также личность водителя, пишет ИА IrkutskMedia.
С начала 2022 года на дорогах Иркутской области зафиксировано 156 ДТП с участием детей-пешеходов. Погибли два ребенка, еще 159 несовершеннолетних пострадали.