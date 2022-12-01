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Макрон обвинил США в расколе Запада из-за нового закона

Макрон: закон США о климате выгоден только США и приведет к расколу Запада
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к собственным же европейским союзникам. Об этом 1 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Вашингтон.

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Как пишет издание Financial Times, французский лидер обрушился с критикой на американский закон о климате в первый же день поездки в США. По мнению Макрона, новый закон сильно ударит по европейскому производству и рынкам сбыта.

При этом президент Франции подчеркнул, что под угрозой окажутся многие рабочие места в Европе, так как компании там потеряют свою привлекательность для инвестиций.

«Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы. <...> Возможно, этот закон решит ваши проблемы, но он усугубит мои», — сообщил Макрон.

Закон США о климате, который предложил американский лидер, предлагает профинансировать на $400 млрд переход страны к «зеленой» энергетике, включая субсидии для электромобилей, произведенных в США. Также он предполагает налоговые кредиты для развития возобновляемых источников энергии и аккумуляторов. В Европе политики считают такой шаг нарушением условий для конкуренции.

Накануне президент Франции прибыл с официальным визитом в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Уточнялось, что главным вопросом обсуждения станет конфликт на Украине и вызванные им проблемы, в частности обеспечение энергетической безопасности в стране.

1 декабря глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

30 ноября газета The Wall Street Journal написала, что Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС из-за конфликта на Украине. Европейские чиновники всё чаще выражают недовольство из-за растущей зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель 24 ноября призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

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