Реклама
Прямой эфир
Мир
Полузащитник клуба «Атлетико Тукуман» скончался в возрасте 22 лет
Мир
В ДНР сочли озвученные ЕК данные о потерях ВСУ правдивыми
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Мир
Испанский суд рассмотрит инцидент со взрывом в украинском посольстве
Мир
Еврокомиссия рекомендовала заморозить субсидии ЕС для Венгрии
Пресс-релизы
1 декабря президент встретится с участниками II Конгресса молодых ученых
Общество
Песков не подтвердил запрет на выезд за границу сотрудникам администрации президента
Мир
Пеле внепланово госпитализировали в Бразилии
Экономика
В Масложировом союзе спрогнозировали рост экспорта подсолнечного масла РФ на 10%
Экономика
В Европе цены на газ впервые с 13 октября превысили $1600 за 1 тыс. куб. м

ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России рекомендовал финансово-кредитным организациям до конца 2023 года продолжить реструктуризацию кредитов, приостановить принудительное выселение должников и не начислять штрафы за просрочку платежей. Таким образом, продлены меры, объявленные регулятором весной текущего года, говорится в сообщении, опубликованном 30 ноября на сайте регулятора.

Не всякий случай: банкам могут запретить брать комиссию за кредстраховки в свою пользу
Почему сохраняется практика, когда потребителей вынуждают переплачивать до 95% от суммы «защиты»

«Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание)», — отметили в ЦБ РФ.

Отмечается, что реструктуризации не станут учитывать как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика.

ЦБ 2 марта рекомендовал кредиторам приостановить до 31 декабря процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений.

Также были отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях (за исключением кредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 35% и кредитов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022