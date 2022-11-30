ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников

Банк России рекомендовал финансово-кредитным организациям до конца 2023 года продолжить реструктуризацию кредитов, приостановить принудительное выселение должников и не начислять штрафы за просрочку платежей. Таким образом, продлены меры, объявленные регулятором весной текущего года, говорится в сообщении, опубликованном 30 ноября на сайте регулятора.

«Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание)», — отметили в ЦБ РФ.

Отмечается, что реструктуризации не станут учитывать как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика.

ЦБ 2 марта рекомендовал кредиторам приостановить до 31 декабря процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений.

Также были отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях (за исключением кредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 35% и кредитов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%.