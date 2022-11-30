Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США.

Такое заявление он сделал после того, как из опубликованного в Twitter видеообращения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пропал фрагмент ее высказываний о потерях в Вооруженных силах Украины за время российской спецоперации по защите Донбасса. В вырезанном отрывке она говорила, что с февраля погибло свыше 100 тыс. украинских военных.

Так, по мнению Медведева, главе ЕК «прилетело по голове» из Белого дома.

«Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат [США] номер 51», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в среду представитель ЕК Дана Спинант подтвердила факт того, что из опубликованного видеообращения главы ЕК был вырезан фрагмент с информацией о 100 тыс. погибших бойцах ВСУ. По ее словам, решение об удалении фрагмента связано с «неточностью цифр».

До этого, 10 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Спецоперация России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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