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Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне

Читателей польской газеты Interia возмутила речь супруги Зеленского Елены в Лондоне
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Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor
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Читатели польской газеты Interia негативно отреагировали на высказывания первой леди Украины Елены Зеленской во время ее выступления в парламенте Великобритании о действиях Вооруженных сил России. Свое мнение они высказали под соответствующей статьей газеты от 29 ноября.

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«Пребывающая в Лондоне с визитом первая леди Украины Елена Зеленская призвала британских депутатов к «объединению мировой общественности» и помощи в окончании конфликта Украины и России», — написал обозреватель издания Матеуш Стелмашчик.

В статье он отметил, что Зеленская также резко высказалась об ударах по украинской энергетической инфраструктуре. В частности, супруга лидера Украины сравнила действия российских военнослужащих с воздушными налетами нацистской Германии на Британию во время Второй мировой войны.

Однако поляки негативно оценили заявления Зеленской и обвинили ее в лицемерии.

«Извинитесь за Волынь и Пшеводув и накажите виновных, как требует Польша», — заявил пользователь с ником TeżŻądamy.

Другой пользователь также намекнул на двойные стандарты Зеленской. «Уже говорила о Волынской резне?» — поинтересовался читатель Wien.

Комментатор под ником Konik также потребовал извинений за Волынь. «Поляки ждут от Украины извинений за Волынь», — заявил он.

В свою очередь пользователь icar напомнил об ответственности Украины за недавнее падение ракеты на территории Польши.

«Украинский главнокомандующий, который дал приказ обстрелять ракетами территорию Польши, и солдаты, которые нажали на спуск, должны предстать перед судом в Гааге. Они убили двух мирных людей», — подметил он.

15 ноября ракета попала в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека.

В Минобороны РФ опровергли спекуляции о причастности России к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Позже президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Что касается Волынской резни, то это еще одна резонансная тема в польско-украинских отношениях.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН–УПА (обе признаны экстремистскими и запрещены в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название «Волынская резня».

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