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ЦБ допустил либерализацию контроля валют в ответ на смягчение санкций

Центробанк: валютные ограничения нужно изменять исходя из принципа взаимности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Либерализация валютного контроля в отношении недружественных стран допустима на фоне смягчения санкций. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы», подготовленном Центробанком (ЦБ) и опубликованном 29 ноября на сайте регулятора.

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Как отметили в ЦБ, при валютных запретах и ограничениях надо действовать из принципа взаимности.

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — говорится в документе.

Одновременно отмечается, что валютное регулирование должно способствовать стимулированию перехода на расчеты в рублях и валютах дружественных государств.

ЦБ также поддержал снижение «избыточной валютизации активов и пассивов» российских нефинансовых организаций, в первую очередь связанных «с недружественными странами и их валютами».

Кроме того, предлагается наделить регулятор полномочиями по определению перечня видов валют, которые могут быть использованы для оплаты акций (долей) в уставных капиталах кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.

Как в сентябре сообщали «Известия», банки ухудшили условия по получению россиянами наличных с валютных счетов и вкладов. Так, при выдаче средств, зачисленных на подобный счет с 9 марта по 9 сентября, банки проводят конвертацию в рубли по курсу не ниже официально установленного ЦБ в этот день.

Однако если речь идет о наличных, зачисленных на валютные счета и вклады с 9 сентября, то банкам разрешено использовать собственные курсы. При этом регулятор продлил запрет на взимание комиссий с таких операций.

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