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В ЛНР задержан передававший данные о российских военных пособник СБУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан пособник Службы безопасности Украины (СБУ), который передавал данные о местоположении и передвижении военных РФ и народной милиции ЛНР. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах республики.

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«В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который в период с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки — оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях», — сказал он.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

Ранее, 5 ноября, стало известно, что российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ. Отмечалось, что все были задержаны в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР.

2 ноября в Крыму задержали агента СБУ, планировавшего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). У задержанного были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова. Позже его арестовали на два месяца.

До этого, 10 октября, в ЛНР задержали пособницу СБУ Юлию Рыбалко, подозреваемую в сборе информации для украинских военных. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Старобельску и другим населенным пунктам, опираясь на полученные от Рыбалко данные.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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