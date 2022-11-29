Мишустин заявил о продлении программы стимулирования найма на 2023 год
Программа стимулирования найма в России продлена на 2023 год. Об этом 29 ноября в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что программа доказала свою эффективность
«Прошлой весной по поручению президента для поддержки занятости правительство запустило программу стимулирования найма, и она доказала свою эффективность», — отметил он.
На основании этого решено продлить ее на следующий год, указал председатель правительства.
В марте 2021 года правительство утвердило новые меры поддержки бизнеса, которые предусматривают стимулирование трудоустройства тех, кто лишился работы. В частности, Мишустин отмечал, что за наем каждого такого сотрудника компания получит компенсацию в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
Выплаты поступают работодателям в несколько этапов: когда сотрудник отработает месяц и через три месяца после трудоустройства.
Для этих целей из бюджета выделили 12 млрд рублей. Предполагалось, что меры позволят трудоустроить более 220 тыс. человек.
В Минтруде поясняли, что нанятые на работу не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства.