Путин указал на незыблемость прав и свобод граждан России

Президент России Владимир Путин призвал не забывать о конституционных правах и свободах граждан страны. Об этом глава государства заявил во вторник, 29 ноября, на Всероссийском съезде судей.

«В целом вызовы, угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией — они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать», — сказал российский лидер.

Также в этот день сообщалось, что президент России положительно оценил работу российских судей. Он сообщил также, что за девять месяцев текущего года судами общей юрисдикции было рассмотрено свыше 30 млн дел.

Путин также поздравил судей со столетием со дня образования Верховного суда, заявив, что орган отвечает требованиям современного российского общества.

17 ноября Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ), в частности включив в него корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца и депутата Народного совета ДНР Елену Шишкину. Несколько человек из состава СПЧ были исключены. В частности, это журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Иван Засурский и некоторые другие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ об изменении состава СПЧ, назвал это естественной ротацией. По его словам, в связи с новыми обстоятельствами лидеры общественного мнения в стране меняются. На их место приходят люди, которые лучше могут представлять гражданское общество.

В тот же день уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что изменения в составе СПЧ позволят решать наиболее острые правовые проблемы в сфере детства.