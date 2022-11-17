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Путин подписал указ об изменении состава СПЧ

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ). Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации в четверг, 17 ноября.

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В частности, в новый состав СПЧ вошли специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц,
глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Московской области Юлия Белехова, президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Ольга Демичева, председатель правления общероссийской общественной органищации «Союз писателей России» Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и член президиума общественного движения «Свободный Донбас» Елена Шишкина.

Несколько человек из состава СПЧ были исключены. В частности, это журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Иван Засурский и некоторые другие.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 17 ноября.
Ранее, 14 ноября, сообщалось, что члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России планируют обсудить процесс создания суда по правам человека для жителей СНГ, тему психологической поддержки военнослужащих после возвращения из зоны СВО, а также создание реестра помощи соотечественникам на фоне дискриминации за рубежом.

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