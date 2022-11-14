В СПЧ раскрыли свои вопросы для встречи с Владимиром Путиным

Члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России Владимиром Путиным планируют обсудить процесс создания суда по правам человека для жителей СНГ, тему психологической поддержки военнослужащих после возвращения из зоны СВО, а также создание реестра помощи соотечественникам на фоне дискриминации за рубежом. Об этом «Известиям» рассказали представители СПЧ.

«Сейчас, когда Россия вышла из Совета Европы и теперь не используется механизм Европейского суда по правам человека, фактически граждане столкнутся с тем, что им негде обжаловать несогласие с российским правосудием. Верховный суд должен услышать голос правозащитников. Такого диалога, на мой взгляд, сейчас не наблюдается. Сейчас говорится о создании нового международного суда по правам человека, который бы рассматривал жалобы, обращения из стран СНГ. Но пока никаких существенных подвижек в этом вопросе нет», — сказал «Известиям» член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брoд.

Правозащитник также предложит разработать федеральный закон о граничащих с Украиной субъектах: он бы предусматривал восстановление домов и социальных объектов, а также оказание социальной поддержки людям. При этом член СПЧ намерен предложить создание горячих линий и специального портала для поддержки дискриминируемых граждан РФ за рубежом.

Помимо этого, другие члены намерены поднять вопрос оказания психологической помощи вернувшимся на родину военнослужащим, проблему незаконного удержания ребенка одним из родителей, а также темы, касающиеся иноагентов, поддержки НКО и защиты прав мобилизованных россиян.

Отдельно член СПЧ Ева Меркачева планирует обратиться к президенту с просьбой увековечить память члена совета Андрея Бабушкина, которого не стало в мае этого года.

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Доложить по полкам: что члены СПЧ обсудят с президентом