Песков объяснил указ об изменении состава СПЧ естественной ротацией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ), подписанный ранее президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Пескова, решение принято в связи с постоянно проходящим процессом ротации, а также с изменением обстоятельств в стране. Об этом он заявил 17 ноября.

О том, что Владимир Путин подписал соответствующий указ, стало известно ранее в четверг.

В новый состав СПЧ вошли специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Московской области Юлия Белехова, президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Ольга Демичева, председатель правления общероссийской общественной органищации «Союз писателей России» Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и член президиума общественного движения «Свободный Донбас» Елена Шишкина.

Несколько человек из состава СПЧ были исключены. В частности, это журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Иван Засурский и некоторые другие.

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