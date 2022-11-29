Путин положительно оценил работу российских судей

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 29 ноября, оценил работу российских судей. Выступая на юбилейном Всероссийском съезде судей, президент отметил, что даже в период пандемии суды в РФ работали в обычном режиме.

Он сообщил также, что за девять месяцев текущего года судами общей юрисдикции было рассмотрено свыше 39 млн дел.

Говоря о развитии и совершенствовании в России судебной системы, президент также указал на то, что создание 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, а обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей стало важным шагом в развитии судебной системы в РФ.

«Полностью себя оправдало создание 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции и с точки зрения повышения гарантий прав граждан в судебном процессе, и для более тщательного выявления и быстрого устранения судебных ошибок. Важным шагом стала и унификация правового статуса судей федеральных судов и мировых судей», — сказал российский лидер.

Путин также поздравил судей со столетием со дня образования Верховного суда, заявив, что орган отвечает требованиям современного российского общества.

Верховный Суд Российской Федерации был создан в январе 1923 года. Это высший судебный орган по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.

Правовой статус Верховного суда закреплен в Конституции Российской Федерации.