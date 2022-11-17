Львова-Белова прокомментировала изменение состава СПЧ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в четверг, 17 ноября, в беседе с «Известиями» прокомментировала изменения в составе Совета по правам человека (СПЧ).

Согласно указу президента России Владимира Путина, в обновленный состав, в частности, вошла уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода.

«Включение в состав СПЧ представителя нашего правозащитного института — это знак доверия нам и еще одно подтверждение тому, что вопросам защиты детства на самом высоком уровне уделяется особое внимание. Также это позволит нашим институтам более плотно взаимодействовать и объединять усилия для решения наиболее острых проблем в сфере детства», — подчеркнула Львова-Белова.

О том, что Путин подписал соответствующий указ, стало известно ранее в четверг. В новый состав СПЧ вошли специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Московской области Юлия Белехова, президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Ольга Демичева.

Также в состав вошли председатель правления общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Рукшин, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Екатерина Сморода.

Несколько человек из состава СПЧ были исключены. В частности, это журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Иван Засурский и некоторые другие.

Указ вступил в силу 17 ноября.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в связи с новыми обстоятельствами лидеры общественного мнения в стране меняются и на их место приходят люди, которые лучше могут представлять гражданское общество. Как отметил представитель Кремля, это и есть постоянный процесс ротации.