Южная Корея выделит $3 млн на продовольственную инициативу Украины

Республика Корея выделит $3 млн на поддержку украинской продовольственной инициативы Grain from Ukraine. Об этом 29 ноября сообщил МИД страны.

«Наше правительство планирует выделить в качестве гуманитарной помощи $3 млн через Всемирную продовольственную программу в пользу стран, где наблюдаются проблемы с продовольствием, в рамках инициативы Grain From Ukraine. Этот финансовый вклад поможет накормить людей в странах, страдающих от серьезной нехватки продовольствия, включая Судан и Йемен», — сказано в сообщении.

Целью Grain From Ukraine является обеспечение поставок украинского зерна в страны, испытывающие продовольственный кризис. О старте инициативы 15 ноября объявил президент Украины Владимир Зеленский.

1 ноября президент РФ Владимир Путин указал, что лишь 3–5% вывозимого с Украины зерна попадает в беднейшие страны. Он подчеркнул, что вывоз зерна с Украины изначально был организован с целью покрыть потребности беднейших государств. Россия пошла на это именно в интересах таких стран, указал глава государства.

Также в конце октября Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Его возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.