Новак предрек дефицит предложения в случае введения потолка цен на нефть из РФ

Введение потолка цен на нефть из России создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Об этом 29 ноября сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

«Последние ограничения, введенные решения о принятии ценовых потолков — все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей и инвестиций в отрасль, и не только в нефтяной. Это коснется любого биржевого товара, по которому в дальнейшем западным странам захочется вводить свои правила», — считает Новак.

По его словам, сегодняшние санкции Запада являются необдуманными и навязывают свои правила в таких важных вопросах, как перевозка, страхование, расчет и финансирование мировых энергоресурсов.

24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Как сообщил глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела, возобновятся переговоры 13 декабря.

12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позицией РФ является не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».