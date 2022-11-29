Диетолог назвала томат природным антидепрессантом

Нутрициолог, диетолог Кристина Плотникова рассказала, какие продукты помогают бороться со стрессом.

В беседе с Pravda.Ru 25 ноября эксперт отметила, что томат является одним из природных антидепрессантов благодаря содержащимся в нем тирамину и фенилаланину.

Специалист объяснила, что тирамин — соединение, которое превращается в организме в серотонин, являющийся гормоном счастья, а фенилаланин поддерживает стабильное состояние эндорфина — гормона настроения.

Также Плотникова назвала полезным для борьбы со стрессом горький шоколад, поскольку тертые какао-бобы моментально восполняют запасы эндорфинов, подавляя стресс.

Также диетолог упомянула чай, пишет RT. Так, зеленый чай помогает при регулярном употреблении, поскольку он успокаивает работу нервной системы. Благодаря мятному чаю можно успокоиться в короткий срок. Кроме того, напиток улучшает качество сна. Ромашковый чай расслабляет мышцы и борется с тревожностью и паническими состояниями, уточняет телеканал «360».

Кроме того, к продуктам, помогающим бороться со стрессом, специалист отнесла жирную рыбу, морскую капусту, а также хлеб из цельного зерна и каши.

Как отмечает сайт kp.ru со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ксению Плотникову, в томате содержатся важные биологически активные соединения: каротиноиды, полифенолы и большое количество витамина С. Полифенолы снижают риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Витамин С способствует укреплению иммунитета.

В июле терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский предупредил о вреде томатов для некоторых категорий людей. По его словам, перед употреблением в пищу томатов необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом, если у человека наблюдается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с изжогой в качестве главного симптома.