Терапевт предупредил о вреде томатов для некоторых категорий людей

Частое употребление помидоров чревато негативными последствиями для людей с некоторыми диагнозами. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский.

Так, перед употреблением в пищу томатов необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом, если у человека наблюдается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с изжогой в качестве главного симптома. Если противопоказаний не обнаружено, рекомендуется есть помидоры в умеренном количестве.

«Дело в том, что помидоры повышают кислотность в желудке и могут провоцировать учащение приступов изжоги. Есть помидоры при наличии почечных камней тоже не стоит: большое их количество может привести к увеличению количества этих камней», — рассказал Ледовский в беседе с «Газета.Ru».

При этом, по словам эксперта, не следует забывать про возможные аллергические реакции — покраснения, зуд, слезотечение, насморк, отек рта, языка и лица. При проявлении одного или нескольких симптомов следует незамедлительно отказаться от потребления овоща.

Ранее в этот же день врач-диетолог Евгений Арзамасцев предупредил о вреде чрезмерного употребления крепкого чая. Так, из-за этого могут возникнуть проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, а также сердечно-сосудистой системой.