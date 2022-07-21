Диетолог рассказал об опасности чрезмерного употребления чая

Из-за чрезмерного употребления крепкого чая могут возникнуть проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой. Об этом в интервью URA.RU 21 июля сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

«В чае есть танины, такие дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Но если человек пьет очень много чая, особенно крепкого, то эти танины могут вызывать проблемы», — приводит его слова издание.

Диетолог уточнил, что тем, у кого диагностирован гастрит или есть заболевания, связанные с сердцем, не рекомендуется пить крепко заваренный напиток.

«Людям, у которых есть проблемы с сердцем, если прием чая вызывает учащение сердцебиения, лучше его не пить либо делать некрепким. Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, в том числе потому, что кофеин может приводить к перепадам давления», — добавил он.

Также кофеин влияет на бессонницу. Кроме того, напиток может вызывать повышение аппетита.

Врач-кардиолог клиники академика Ройтберга Денис Соколов 7 июля рассказал, что напитки с содержанием калия и магния оказывают положительный эффект на сердце. Пользу принесут морсы и свежевыжатые соки из черной смородины, черники, земляники, малины, моркови, яблок, абрикосов, персиков, бананов, тыквы. При этом специалист предупредил, что напитки не должны содержать сахара.